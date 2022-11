Euro de voile ILCA - Emma Plasschaert sur le podium après six régates

(Belga) Emma Plasschaert a encore grimpé de deux rangs et figure désormais à la troisième place (2e Européenne) à l'issue de la 4e journée de l'Euro de voile en catégorie ILCA 6 (ex-Laser Radial), samedi à Hyères, en France.

Plasschaert, 29 ans, a terminé 17e en Golden Fleet de la seule régate de la journée, en raison d'un manque de vent. Avec un total de 32 points, elle est troisième derrière la Canadienne Sarah Douglas (14 points), 3e samedi, et la Polonaise Agata Barwinska (23 points), 12e du jour. La Suissesse Maud Jayet et la Britannique Matilda Nicholls sont en embuscade avec 33 points, juste devant la Néerlandaise Marit Bouwmeester et la Hongroise Maria Erdi (35 pts). Après une troisième place en Silver Fleet, Eline Verstraelen est désormais 60e avec 124 points. Deux régates ont été disputées samedi en ILCA 7 (ex-Laser). William De Smet est 23e (70 pts) et Wannes Van Laer 33e (88 pts) alors que le Britannique Michael Beckett est premier (9 pts). (Belga)