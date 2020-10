Euro en Laser & Laser Radial - Emma Plasschaert, 3e, remonte sur le podium provisoire, après 4 journées en Laser Radial

(Belga) Emma Plasschaert est remontée dans le top 3 des championnats d'Europe de voile en classe Laser Radial dimanche à Gdansk, en Pologne, à l'issue de la 4e journée de compétition. Les finales ont débuté et il reste quatre régates à disputer, deux lundi et deux mardi.

Quatrième la veille, l'Ostendaise, 26 ans, médaillée de bronze à l'Euro ces deux dernières années, a pris la 4e et 6e place des deux régates du jour et totalise désormais 31 points. La Danoise Anne-Marie Rindom (2e et 7e, mais c'est son moins bon résultat, il n'est donc pas comptabilisé) mène toujours la danse avec 11 points, soit neuf de moins que la Polonaise Agata Barwinska, 8e et 2e de la journée (20 pts). La Néerlandaise Marit Bouwmeester, championne du monde et olympique, 3e et 20e dimanche, est 4e avec 37 unités. Isabelle Dompas, 18 ans, est toujours 106e (49e et 41e dimanche), avec 292 points. En Laser Standard, William De Smet est remonté à la 6e place après les deux régates de la journée, les premières des finales dans la Gold Fleet. Avec une 11e place et une 26e place (mais qui n'est pas comptabilisée comme moins bonne régate), l'Anversois totalise 57 points. Le Britannique Michael Beckett possède 22 points, en tête, devant son compatriote Elliot Hanson (38.3 pts) et le Chypriote Elliot Hanson (45 pts). Wannes Van Laer est lui 34e ayant fini ses régates dimanche en 44e (son moins bon résultat) et 19e position. L'Euro s'achève mardi. (Belga)