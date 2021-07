Euro U20 de beachvolley: Louis Laenen et Thibaut Goset gagnent leur match d'ouverture

(Belga) Louis Laenen et Thibaut Goset ont remporté leur premier match de poule au championnat d'Europe de beachvolley pour les moins de 20 ans jeudi à Izmir en Turquie. La paire verviétoise, 19 ans tous les deux, s'est imposée face aux Israéliens (N.10) River Day, 19 ans, et Kevin Cuzmiciov, 17 ans, en trois sets 17-21, 22-20 et 16-14 en 53 minutes de jeu.

Vendredi à 10h30, Laenen et Goset (N.23) seront opposés aux Suisses Thibaud Colomb et Cyril Kolb (N.7), victorieux dans leur premier match de ce groupe G - 21-13, 21-14 - des Croates Mario Jurkovic et Marko Repek (N.26) que les Belges rencontreront à leur tour vendredi à 17h30. Trente-deux paires ont été réparties dans 8 groupes de quatre. Le premier se qualifie directement pour les 8es de finale. Les 2es et 3es passent par un barrage additionnel. Le 4e est éliminé. (Belga)