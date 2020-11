Euro U21 2021 - Qualifications - Les U21 belges jouent leur qualification pour l'Euro mardi en Bosnie-Herzégovine

(Belga) L'équipe nationale belge espoirs tentera de se qualifier pour l'Euro U21 mardi (18h15) à Sarajevo, où les Diablotins de Jacky Mathijssen affronteront la Bosnie-Herzégovine dans leur dernier match de qualifications.

Les Belges occupent la deuxième position du groupe 9 à deux points de l'Allemagne avant la dernière journée, qui verra les Allemands recevoir le Pays de Galles. Les neuf vainqueurs de groupe ainsi que les cinq meilleurs deuxièmes, où la Belgique se trouve actuellement, se qualifieront pour la phase finale en Hongrie et Slovénie. L'Euro U21 se jouera en deux temps: la phase de groupes du 24 au 31 mars 2021 et la phase à élimination directe du 31 mai au 6 juin 2021. Après une défaite initiale au Pays de Galles, les Diablotins avaient aligné cinq victoires de rang pour prendre la première place de leur groupe, qu'ils ont cédée à l'Allemagne après leur défaite 1-0 en Moldavie le 13 octobre dernier. Dans le même temps, les U21 allemands battaient la Bosnie-Herzégovine 1-0 et prenaient la tête du groupe avec 15 points, contre 13 pour les Belges. Les Gallois sont 3e avec 9 unités et ne peuvent plus rien espérer. Pour ce match crucial en Bosnie, Jacky Mathijssen récupère Charles De Ketelaere. Le médian brugeois de 19 ans avait fêté sa première cap avec les Diables Rouges mercredi lors du match amical face à la Suisse, avant de rejoindre les U21. Appelé par Roberto Martinez à la suite du forfait de Thomas Vermaelen, le défenseur d'Anderlecht Hannes Delcroix, qui a aussi joué son premier match en Diable face à la Nati, est par contre resté avec les Diables Rouges. Le gardien de Malines Gaëtan Coucke est lui aussi resté avec les Diables, lui qui avait été sélectionné chez les A après le forfait de Thomas Kaminski, testé positif au Covid-19. Également aligné contre la Suisse, Sebastiaan Bornauw (Cologne) a retrouvé le groupe de Jacky Mathijssen, qu'a dû quitter Nicolas Raskin. Appelé pour la première fois en U21, le Standardman Nicolas Raskin a dû rentrer chez lui en raison d'une suspension dont il avait écopée avec les moins de 19 ans. Pour le remplacer, Mathijssen a appelé lundi Aster Vranckx (KV Malines).