Eurofins prêt à ouvrir 30 centres de dépistage Covid-19 supplémentaires

(Belga) Le laboratoire privé Eurofins se dit prêt à ouvrir entre 20 et 30 centres de dépistage supplémentaires d'ici février, indique-t-il vendredi. Une fois opérationnels, les centres représenteront ensemble une capacité supplémentaire de 4.500 tests Covid par jour.

Le gouvernement fédéral veut en effet augmenter considérablement la capacité de dépistage pour atteindre 114.500 tests par jour d'ici janvier. Bien que ces tests soient en grande partie réalisés par les laboratoires universitaires affiliés à la plateforme fédérale de dépistage bis, les laboratoires privés sont prêts à prendre en charge des volumes importants, avance Eurofins. Le 7 décembre, Eurofins ouvrira pour trois mois un nouveau centre de dépistage dans la commune bruxelloise de Saint-Josse-ten-Noode. Il s'agira déjà du troisième centre d'Eurofins, après ceux de Woluwe-Saint-Lambert et d'Auderghem. Il sera situé dans le bâtiment Royal, au 56 de la rue Saint-François. Le centre sera ouvert du lundi au vendredi, de 8 heures à 17 heures. Les détenteurs d'un code CPC (via le contact tracing) ou d'une prescription médicale (via le médecin généraliste) pourront s'y rendre afin de passer un test PCR. Les personnes qui prévoient un voyage en avion pourront également obtenir un certificat de test négatif si le pays de destination l'exige, indique la société. (Belga)