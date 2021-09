Un(e) Belge fait partie des gagnants du tirage de mardi de l'EuroMillions, annonce mercredi la Loterie nationale par communiqué. Le montant du jackpot était de 63.644.284 euros et est tombé hier/mardi. Trois personnes -et parmi elles, un(e) Belge- avaient coché la bonne combinaison (17 - 5 - 32 - 13 - 43 // étoiles 2 - 10), précise le communiqué. Chacune d'elles empoche donc 21.214 .762 euros. Les autres gagnants sont anglais et français.