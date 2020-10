Euromillions Volley League - Maaseik rejoint Roulers en tête

(Belga) Maaseik a battu Alost dimanche et signé une seconde victoire de rang lors de la 2e journée de l'EuroMillions Volley.

Les Limbourgeois ont pris la mesure d'Alost, premier à l'issue de la défunte compétition régulière, arrêtée en raison de la pandémie de coronavirus. Grâce aux 19 points de l'Iranien Amirhossein Esfandiar et aux 15 unités de Jolan Cox, Roulers s'est imposé sur le score de 3-0 (28-26, 25-22 et 25-21). L'autre match de dimanche a vu Gand s'imposer 3-1 contre Waremme (23-25, 25-20, 25-19, 25-17). Samedi, Menin s'est imposé à Achel (2-3). Maaseik et Roulers, qui a battu Louvain 3-0 samedi, trônent en tête avec 6 points, le bilan maximal. Suivent Menin (4), Gand (3), Achel (1), Alost (1), Waremme (0) et Louvain (0). (Belga)