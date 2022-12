European Cup handball - Visé s'impose en Norvège mais est éliminé en 16es de finale par Arendal

(Belga) Battu 24 à 31 à l'aller en terre liégeoise, HC Visé s'est imposé 29 à 30 à Arendal en Norvège en match retour des 16es de finale de l'European Cup de handball samedi. Les Visétois sont éliminés.

Les Norvégiens ont dominé les quatre premières minutes de cette rencontre, mais c'est ensuite le HC Visé qui a pris la rencontre en mains pour ne plus la lâcher jusqu'au terme de la partie. L'écart n'a jamais été supérieur à trois unités. Côté visétois, Yves Van Cosen a été le meilleur artificier avec 9 réalisations devant Sébastien Danesi 6 et Jules Ranc 5. Visé quitte la scène européenne sur un succès mais doit se consacrer exclusivement désormais au championnat et à la Coupe de Belgique. (Belga)