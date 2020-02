Eva signe un contrat d’infirmière avant d’avoir fini ses études: "On a beaucoup d’offres pendant nos stages" (vidéo)

Dans les hôpitaux belges, il y a un manque criant de personnel hospitalier. A tel point que les étudiants en infirmerie sont tous engagés avant même d’avoir fini leurs études. C’est le cas d’Eva, 22 ans. Justine Roldan-Perez et Damien Loumaye l’ont rencontrée.

Premier jour de travail pour Eva au Grand Hôpital de Charleroi. Elle a réalisé son stage ici et un poste lui a directement été proposé avant même de savoir si elle avait réussi son année. "J’ai passé un entretien avec la direction et directement on m’a proposé un contrat à durée indéterminée. A la base, ce devait être un CDD, mais à mon avis le manque de personnel fait que le 27 décembre j’ai signé mon contrat avec la condition de réussir."

En cause, une pénurie liée à l’allongement du programme d’étude, de trois à quatre ans pour les bacheliers et de trois à trois ans et demi pour les brevetés. Seul petit hic, le brevet ne donne pas accès aux spécialisations. Engager ce genre de profil complique donc un peu la tâche des hôpitaux.

"Il y a un décalage avec la législation actuelle, explique Arnaud Lixon, infirmier en chef au Grand Hôpital de Charleroi. Elle exige d’avoir des spécialisations auxquelles ces personnes n’ont pas accès. Et donc encore une fois, c’est ici sur le terrain qu’on doit vraiment habiliter ces personnes, faire en sorte qu’elles se forment suffisamment pour respecter ce cadre légal."

Opération de séduction



Actuellement, il manque environ 33 infirmiers et infirmières au Grand Hôpital de Charleroi. Une pénurie qui se ressent au sein du service pour Eva: "On le ressent dans les équipes parce qu’ils ont moins de temps pour nous. Ils doivent travailler pour eux. Et on a déjà beaucoup de propositions d’emploi durant nos stages."

"Clairement, sur ces personnes-là, il y a une opération de séduction qui se fait, raconte l’infirmier en chef. Et moi, en tant que chef, je leur suggère de postuler pour mon service quand j’ai des places vacantes."

Chaque année, le Grand Hôpital de Charleroi doit idéalement recruter 100 infirmiers et infirmières. Le 1er janvier, 17 personnes ont été engagés.