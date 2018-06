Évacuation du train qui a déraillé à Neufvilles: pourquoi cela prend-il autant de temps?

Les premières voitures du train accidenté à Neufvilles, près de Soignies, ont été évacuées. Les opérations se poursuivent ce lundi. Julien Crête était sur place pour faire le point dans le RTLinfo 13 heures.

Ces opérations prennent beaucoup de temps et sont très compliquées logistiquement. Les wagons vont devoir rester encore quelques jours sur les remorques des camions car il faudra préparer le convoi exceptionnel qui permettra de les amener à Malines, à 88 kilomètres de là, dans les hangars de la SNCB.

Les autorisations officielles du ministère des transports sont attendues. L'itinéraire précis doit également être établi car ces camions seront longs de plus de 25 mètres, et très lourds également : plus de 60 tonnes. Cela se fera d'ici 2 à 3 jours, a expliqué Julien Crête, sur place pour RTLinfo.

Pour ce qui est du retour à la normale sur les voies, cela est prévu pour mercredi, en principe. Infrabel poursuit les travaux de rénovation du site, et notamment ce qui concerne la signalisation.