Examen à domicile: Vany était seul dans un auditoire de 8000 m2

Les élèves du supérieur ont pour la plupart démarré leur session d'examens. Une session pas comme les autres puisqu'elle se déroule principalement à domicile. La preuve, ce matin, dans un auditoire de Louvain-La Neuve, il n'y avait qu'un seul étudiant... Tous les autres travaillaient de chez eux.

8000 m2 d'auditoire rien que pour Vany, le seul étudiant à avoir fait le déplacement. "Je suis venu ici pour chercher du calme. Je pense que je peux pas avoir plus calme que ça, donc je suis très content", confie-t-il. Le calme aussi pour Osvaldo qui a finalement moins de surveillance que prévu. "Il y a quand même à surveiller les consignes que les professeurs ont donné, par exemple un examen à livre ouvert", explique ce professeur de langues.

Au total, plus de 1000 postes de travail comme ceux-ci sont disponibles pour ceux qui le souhaitent. Mais cette session d'examen se fera à domicile pour 95% des étudiants. À quelques kilomètres de là, le professeur Alain Vas se connecte avec ses élèves.



Une déclaration sur l'honneur avant le début de chaque examen

Avant le top départ, Alain se livre à un petit rituel : "Je déclare solennellement sur mon honneur et sur le respect que je porte à l'université que je répondrai seul et sans l'aide de quiconque à cet examen". "La clé, c'est d'avoir cette relation de confiance et donc, pour moi, cette déclaration sur l'honneur, c'est important. Ils vont dire qu'ils vont faire l'examen seuls et je crois qu'ils doivent avoir confiance en leurs professeurs parce que nous serons bienveillants lors de cette session hors norme. Moi j'ai confiance en eux sur la capacité qu'ils auront à répondre à cet examen seuls".

De l'autre côté de l'écran, le message semble être bien passé. Et lorsque cette première expérience est terminée, certains sont soulagés. "J'ai envie de dire que c'est plus facile, on ne va pas se mentir, estime Marc. L'examen est à cours ouvert. Dans certains cas, ce sera peut-être justement plus difficile mais là-bas, comme ce matin, c'était je pense plus facile". Au total 2050 élèves ont passé leur première épreuve ce matin. Cette session d'examen va durer quatre semaines. Bonne nouvelle pour Vanni et tous les autres : l' informatique tient le coup pour le moment.