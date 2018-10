Excédé par "la négligence" de son facteur, Lorris porte plainte: "Ça ne peut pas passer"

Courrier en retard, colis non distribués, des avis de passage déposés sans sonner: vous êtes nombreux à souvent vous plaindre

du travail de votre facteur...

Des facteurs qui n'en peuvent plus, entre le manque de personnel, le manque de formation et une charge de travail plus importante. Dernièrement ils ont multiplié les arrêts de travail: grève ou congé maladie...

Un exemple des problèmes que cela suscite avec Lorris, un habitant d'Ixelles en région bruxelloise. Il a décidé de porter plainte au service clientèle de bpost.

"Je me plaignais car le facteur a déposé un avis de passage chez moi, et qu'il n'a pas indiqué l'heure dessus. Il n'a pas sonné à la porte alors que j'étais à mon domicile et que j'ai constaté l'avis de passage à 18h. Lorsque j'ai été, comme indique l'avis, le lendemain à 11h, le colis n'est toujours pas arrivé", a déclaré un habitant d'Ixelles.

"Ils ont une mission de service public à faire, les colis sont parfois importants. Dans mon cas, c'était du matériel médical".

"Je veux bien croire qu'il y ait un déficit en effectif, mais remplir un avis de passage sans noter l'heure, c'est de la négligence plus qu'autre chose. Ça ne peut pas passer".

Bpost a annoncé un plan de recrutement de 300 facteurs dans les prochains mois. La direction négocie actuellement avec les syndicats au niveau des conditions de travail. Ces derniers n'excluent pas une grève générale.