Excédés par le pass sanitaire, de nombreux Français se rendent à la Côte belge: "On a fait 300 km pour venir ici et être libres" (vidéo)

Pas question de louper cette parenthèse estivale. La côte belge fait le plein de touristes. Des Belges mais aussi des Français quelque peu réfractaires au pass sanitaire imposé dans leur pays. Nos reporters Halima Moane Sahli et Clarisse Debatty en ont interrogés à La Panne.

Le beau temps a réconcilié les Belges avec leur littoral. Les touristes d'un ou de plusieurs jours se sont rendus en nombre à la côte. Parmi eux, beaucoup de Français. Nos voisins ont traversé la frontière, découragés par le passe sanitaire obligatoire en France, pour accéder à certains lieux publics, comme les restaurants. "En France, il faut beaucoup montrer le pass ou porter le masque pour venir sur la plage. Ici, il y a plus de liberté pour pouvoir profiter de la plage tranquillement", dit une mère de famille interrogée.

Il s’agit surtout de résidents de villes frontalières françaises. Mais certains n’ont pas hésité à faire plus de kilomètres. "On a fait 300 km pour venir ici et être libres, sans maque", admet une touriste parisienne.



Une tendance confirmée par ce restaurateur. "Les terrasses sont complètes. Souvent, les clients nous le disent: ce sont des gens de Lille et les alentours. Tourcoing, Calais aussi", explique Thibault Delannoye, gérant de salle au restaurant La Barraca.

Les restaurateurs se préparent à accueillir du monde dans les prochains jours et surtout le week-end prochain, période de grosse affluence habituelle.