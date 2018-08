Excès de vitesse: vous recevrez bientôt une photo avec votre PV

Lors d'un procès-verbal pour excès de vitesse, le contrevenant aura bientôt accès automatiquement à une photo, selon les éditions de jeudi de Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, Sudpresse et De Standaard. Une manière pour les services publics d'éviter toute une série de contestations.



Les services croulent en effet sous les contestations de conducteurs ayant été flashés sur les routes. "En montrant l'image en question à chaque contrevenant, nous voulons faire des économies de temps", résume Edward Lacaba, porte-parole du SPF Justice.



Le conducteur aussi pourra en retirer un bénéfice: "S'il y a fraude, par exemple parce que quelqu'un a copié votre plaque d'immatriculation et s'est fait flasher avec, cela sera décelé plus tôt", selon elle. La date d'entrée en vigueur de cette nouveauté n'est pas encore connue.