Explorez le sentier panoramique de Robertville: un rocher à 100m de haut et un château exceptionnel (vidéo)

Cette semaine, RTL INFO vous aide à découvrir des lieux de promenades exceptionnels en Wallonie avec la série de reportages "Les balades de l'été". Nous continuons notre tournée en province de Liège, pour parcourir le sentier panoramique de Robertville, situé à Waimes. Sa particularité: la présence du Château de Reinhardstein, bâti au XIVe siècle. Vous pouvez télécharger les données GPS du parcours en bas de l'article.

Cette balade nous fait emprunter le sentier baptisé "le sentier des crêtes". Il nous permet de découvrir la vallée qu'il surplombe, la vallée de la Warche. Il s'agit d'une zone protégée Natura 2000, avec son château qui se présente aux marcheurs plus loin sur le tracé.



Car avant d'atteindre le bâtiment historique, la promenade offre plusieurs points de vue sur la vallée. Ce site aux versants escarpés contraste avec les paysages aux alentours. Au loin, on devine le plateau des Hautes Fagnes.



Le sentier mène à un rocher qui culmine à 100 mètre de haut. Il a été baptisé "le nez de Napoléon". "Il y a eu, sous Napoléon en 1806, un relevé cartographique de la région, pour des cartes militaires. Il a été fait par un colonel de Napoléon. On pense qu'en fait il a appelé ceci 'Le nez', et comme ça a été fait sous Napoléon, le nom de Napoléon est venu s'ajouter naturellement là derrière", explique Stany Noël, secrétaire de l'Office du tourisme de Waimes.



Au fond de la vallée, la balade traverse la Warche. Cette rivière prend sa source à la frontière allemande puis se jette dans l’Amblève.





Le célèbre Château de Reinhardstein





Arrive enfin le moment où le promeneur découvre celui qui participe à la renommée du tracé: le Château de Reinhardstein. Sa construction remonte à 1354. La bâtisse est posée sur rocher à 550 mètres d’altitude.



La forteresse a été démontée en fil du temps pour bâtir avec ses pierres des habitations dans la région. Tombée en ruines, elle a ensuite été rebâtie il y a maintenant 50 ans.



34.000 visiteurs ont foulé ses pierres l'an dernier, pour un chiffre d’affaires annuel de 550 000 euros.



Cet argent, les responsables du château l’utilisent pour son entretien. "On a refait aujourd'hui la toiture de la tour Saint-Hubert, ça nous a coûté 30.000 euros. On a encore fait d'autres petits travaux de soutènement d'une autre tour, c'était aussi dans les 20.000 euros. Vous voyez que ça va rapidement, l'argent part plus vite qu'il ne rentre", confie Emmanuel Rogman, président de l'ASBL Reinhardstein.

Vous rencontrez quelques gens, mais ce n'est jamais le tourisme de masse

Le circuit figure parmi ceux qui rencontrent le plus de succès sur le site internet de la Maison du tourisme des cantons de l’est. En 2018, on compte 897 téléchargements. "C'est évident qu'on a beaucoup de touristes qui viennent dans la région, mais les paysages sont tellement vastes que vous rencontrez quelques gens, mais ce n'est jamais le tourisme de masse chez nous. Les gens apprécient surtout le calme dans notre région, le calme dans nos forêts et dans nos paysages", indique Sandra De Taeye, directrice de la Maison du tourisme des Hautes Fagnes - Cantons de l'Est.



Le barrage de Robertville et ses 54 mètres de hauteur clôturent la balade.





Informations pratiques



Pour explorer les 5,7 kilomètres du sentier panoramique, comptez 1h40.



Le parcours est inaccessible aux poussettes et personnes à mobilité réduite. Il est déconseillé aux enfants de moins de 8 ans.





CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER LE PARCOURS EN FICHIER GPX



(Il s'agit d'un fichier Zip, décompressez-le pour obtenir le fichier GPX. Ensuite vous devez avoir une application permettant d'ouvrir les fichiers GPX pour afficher les coordonnées GPS)