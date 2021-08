F1 - GP de Belgique - Des solutions alternatives pour réduire les files

(Belga) Dimanche, jour du Grand Prix de Formule 1, 75.000 personnes sont à nouveau attendues autour du circuit de Spa-Francorchamps. Des solutions alternatives seront mises en place pour éviter les files, indique samedi soir la police fédérale. Des parkings alternatifs seront ouverts.

La pluie et les passages des véhicules transforment rapidement certaines prairies en champs de boue. C'est pourquoi certains parkings sont restés fermés samedi pour pouvoir servir dimanche. En outre, des parkings supplémentaires (+/- 8.000 places) seront ouverts dans chaque zone d'accès pour remplacer ceux qui sont impraticables. Ces derniers "seront utilisés dès que les parkings habituels et accessibles seront remplis", précise la police. Des navettes de bus gratuites achemineront en continu les spectateurs jusqu'aux entrées du circuit vers les parkings dès 16h00. La carte des automobilistes qui ont prépayé un parking reste valable même s'ils sont redirigés vers un autre parking. La police fédérale invite les spectateurs à arriver très tôt (dès 6h00) dimanche. Samedi, des problèmes d'accessibilité de certains parkings ont provoqué des files principalement sur l'autoroute A27-E42 entre les sorties 10 Francorchamps et 11 Malmedy. "Le tronçon de l'autoroute A25-E25 fermé au niveau de Liège à causes des intempéries de mi-juillet a, en outre, dévié beaucoup d'automobilistes via la A27-E42, avec pour conséquence l'allongement inhabituel des files", explique la police. (Belga)