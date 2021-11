Face à la flambée des cas de Covid, l'Organisation Mondiale de la Santé demande aux pays de renforcer leurs mesures

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a exhorté les pays où le nombre de cas de coronavirus augmente à ne pas tarder à renforcer leurs mesures de restriction pour lutter contre l'épidémie.



"Plus les actions peuvent être mises en œuvre tôt, moins il y a potentiellement de mesures à prendre", a souligné vendredi à Genève l'experte de l'OMS en matière de Covid-19 Maria van Kerkhove. Elle a insisté sur le fait que le variant Delta du virus qui circule actuellement est beaucoup plus infectieux que les variants précédents.

Plusieurs pays se trouvent dans une situation difficile et doivent mettre en place des mesures "très strictes", a estimé le directeur des urgences sanitaires de l'OMS, Mike Ryan.

Comme à son habitude, l'organisation onusienne n'a pas nommé de pays en particulier et n'a pas commenté les actions de tel ou tel gouvernement. Les mesures citées comprennent l'utilisation généralisée de masques, la prise de distance, l'assurance d'une bonne ventilation des espaces intérieurs, l'évitement des rassemblements dans de petits espaces et le télétravail lorsque cela est possible.