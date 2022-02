Face à la hausse du prix de l'essence, certains Belges essayent d'adapter leur mobilité: "Franchement, c'est difficile"

Le prix de l’essence 95 atteint un nouveau record chez nous. Il coûte désormais jusqu’à 1,799 euros à la pompe.

Fasse à cette hausse des prix, certains Belges essayent d’adapter leurs habitudes, en utilisant moins la voiture par exemple. Une résolution qui serait plus facile à tenir pour les personnes qui vivent dans les grandes villes, selon les habitants de Bouillon.

"Franchement c’est difficile (de changer ses habitudes). En ville c’est facile, ils ont les trams mais ici on n’a rien. Le bus passe toutes les trois ou quatre heures. On n’a pas grand-chose pour changer nos habitudes", regrette un premier témoin.

Malgré le manque de transport en commun, certains essayent tout de même de moins utiliser leur voiture en réduisant les trajets évitables. "D’habitude je fais mes courses en deux ou trois jours, là j’essaie de tout faire en une journée pour ne pas trop user mon essence", rapporte une dame.

Si d’autres options existent pour réduire encore les trajets "on essaye de plus travailler à la maison et de moins être sur la route", "ça n’est pas toujours possible", estime pour sa part un autre témoin pour qui "les prix (de l’essence) sont inacceptables."