Face aux revendications très disparates des gilets jaunes, une solution proposée: "Des referendums sur tout !"

Le mouvement des gilets jaunes pâtit d'un manque de cohérence dans ses revendications. Chacun individuellement descend dans la rue manifester pour certaines raisons, pas toujours les mêmes que celles de leur voisin. "Y'a tout quoi, les taxes, ...", déclare une manifestante. "Une diminution du gasoil, de l'essence", selon un autre qui reprend la revendication d'origine du mouvement en France. 'Diminuer les taxes électricité", souhaite un autre.



Face à ces revendication qui ne trouvent pas de véritable porte-parole pour les porter au niveau politique, Stéphanie Servais, gilet jaune de Wandre invitée sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche, propose une solution qui ressemble bien au mouvement : rendre les choix aux Belges. "Le peuple doit donner son avis. Ils décident des lois comme ils veulent ans notre dos, dans tous les sens. On doit demander l'avis au peuple pour toutes les décisions importantes. Je pense que c'est la base de notre démocratie." Pour y arriver, non pas un mais des referendums "sur tout. Qu'on demande l'avis aux gens pour tour".



Exemple d'une décision que le peuple n'aurait pas prise? "Pourquoi on a augmenté la TVA sur l'électricité à 21% et qu'Electrabel est exonéré d'impôts?", demandait un gilet jaune.



La mise en place d'un système de referendums comme il en existe un en Suisse pourrait devenir une revendication du mouvement à côté de la baisse des taxes sur l'énergie.