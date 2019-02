Factures, frais scolaires, médicaments, vacances: voici ce qui ressort de notre sondage sur le pouvoir d'achat des Belges

A 100 jours des élections, RTL INFO vous donne la parole. Nous avons organisé une grande consultation populaire pour connaître vos préoccupations principales. Un sondage RTL INFO Ivox, dont voici les 5 thèmes principaux: le fossé entre les riches et les pauvres, autrement dit le pouvoir d’achat, le climat, les soins de santé, la qualité de l’enseignement et la pension à 67 ans.

Le premier volet du sondage RTL INFO Ivox concerne le pouvoir d'achat. Et la facture d'énergie est particulièrement préoccupante: 20% des Belges qui ont répondu ont des difficultés, à la fin de chaque mois, à la payer. Quand on demande aux Belges si la facture est trop chère à leurs yeux, ils sont 83% à trouver que cette facture a augmenté de manière trop importante ces derniers temps. Concernant l'énergie verte, 42% des personnes interrogées aimeraient pouvoir en bénéficier ou la produire, mais c'est trop cher pour elles.



Se priver de médicaments et d'alimentation bio

En ce qui concerne la consommation: 20% des répondants achètent moins de médicaments parce qu'ils les estiment trop chers, alors que 70% des Belges interrogés estiment que le prix des médicaments est trop élevé en Belgique. Pour ce qui est des courses, 30% des personnes interrogées ont indiqué ne jamais acheté du bio. 60% trouvent les prix trop élevés.





62% ne prennent jamais les transports en commun

Concernant les transports en commun, 73,5% des personnes qui ont répondu au sondage estiment que les transports en commun sont trop chers. 54% des personnes interrogées sont pour la gratuité des transports en commun, et 62% ne les prennent jamais.

Certaines familles ont aussi du mal à payer les frais scolaires. 28% des répondants estiment ne pas toujours être en mesure de payer à temps la facture des enfants, parce qu'ils trouvent que les frais sont trop élevés (51%).





Pas de vacances pour plus d'un répondant sur 10

Autre chiffre à noter: 13,5% des répondants ne partent jamais en vacances pendant l'année. Pour ceux qui partent, 36% restent en Belgique ou aux alentours.



Donnez vos idées et votez pour celles des autres

Vous avez un ou des trucs pour faire des économies ou pour augmenter vos revenus? RTL INFO vous propose de partager vos bonnes idées, et de voter pour celles qui vous semblent les plus intéressantes. Pour que, tous ensemble, nous augmentions notre pouvoir d’achat, partageons nos expériences!