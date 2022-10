Factures moins élevées en Flandre qu'en Wallonie: la ministre Morreale explique comment la facture des Wallons va baisser (vidéo)

Pendant l'émission C'est pas tous les jours dimanche, sur RTL TVI, Christophe Deborsu a présenté à la ministre wallonne Christie Morreale (qui s'occupe des portefeuilles de la Santé, de l'Emploi, de la Formation, de l'action sociale, de l'Égalité des chances et des Droits des femmes), une carte qui montre les différentes factures d'énergie dans différentes villes du pays.

L'écart entre Anvers et Verviers étant de 500 euros, le journaliste demande à la ministre ce que le gouvernement wallon va faire pour y remédier et combien cela va représenter dans les factures des ménages wallons.

"Dans le détail de la facture, on voit que au contraire, là où c’est régulé (là où on peut surveiller les prix), la facture n’a pas augmenté de la même manière que là où ça a été libéralisé", commence par répondre la ministre. "À mon avis, plus on donnera de missions aux gestionnaires de distribution (GRD), mieux ce sera pour la facture du citoyen. Effectivement, la commission wallonne pour l’énergie (CWAPE) peut agir sur la fixation du prix. Elle estime le prix, elle en discute avec le GRD, elle avait estimé un peu au deçà de ce qui a été. S'il reste une "poche" d'argent non utilisé, il est proposé que les actionnaires d'Ores puissent le redistribuer."

Une remarque qui suscite l'étonnement du journaliste. "La CWAPE aurait exagéré les prix ? On a demandé trop aux citoyens ?"

En bonne politicienne, la ministre Morreale ne répondra pas par "oui" ou "non", mais va donner une explication qui va dans le sens de l'affirmative. "La CWAPE a estimé pour sa programmation en fonction des justificatifs que le GRD donne. Les justificatifs donnés ont généré un surplus qui pourra être récupéré. On espère que cela donnera une diminution de 60 à 75 euros sur la facture des citoyens, mais ça dépend de ce que les actionnaires sont d’accord de payer. Il y a 200 grands producteurs qui pourraient avoir dégagé beaucoup de marges. Ces marges reviendraient dans la facture des citoyens", conclut-elle.