Faillite de Thomas Cook: Brussels Airlines rapatriera mercredi des passagers de Tunisie

La compagnie aérienne Brussels Airlines rapatriera mercredi 350 passagers des villes tunisiennes d'Enfidha et de Djerba. Il s'agit de touristes qui sont bloqués après que Brussels Airlines eut annulé ses vols prévus mardi à la suite de l'annonce des problèmes financiers de Thomas Cook.



Brussels Airlines a décidé d'annuler, mardi, les vols vers Enfidha et Djerba, entièrement réservés aux clients de Thomas Cook, en raison de la "situation financière difficile de Thomas Cook Belgium et du fait que le voyagiste ne peut pas faire face aux retards de paiement de ces dernières semaines".

Mais, Brussels Airlines prendra en charge mercredi les passagers qui n'ont pas pu rentrer en Belgique. La société a passé des accords avec le Fonds de Garantie. "Deux vols sont programmés", a précisé la porte-parole Maaike Andries. Les avions partiront à vide vers la Tunisie et ramèneront 350 passagers.