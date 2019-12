Faire le plein au Grand-Duché, c'est bientôt fini? Une décision chez nos voisins va changer la donne

Le Grand-Duché de Luxembourg a annoncé ce lundi une augmentation des tarifs de ses carburants l'an prochain. Selon l'annonce, la décision a été prise afin d'atteindre ses objectifs en matière de réduction de CO2. Cette hausse pourrait porter un coup au "tourisme à la pompe" des frontaliers.

"Le Grand-Duché du Luxembourg atteindra ses objectifs en matière de climat et d'énergie uniquement par des mesures ciblées dans le domaine de la vente des carburants routiers", indique un communiqué des trois ministères impliqués dans la mesure.

Le diesel augmentera davantage

La hausse des accises est prévue "entre février et avril 2020". L'essence coûtera entre 1 et 3 centimes de plus et le diesel sera plus lourdement impacté avec une augmentation comprise entre 3 et 5 centimes.

Malgré cette augmentation, le prix des carburants luxembourgeois devrait rester plus avantageux qu'en Belgique, mais la situation pourrait changer au fil du temps. C'est en tout cas ce que laisse penser l'annonce des autorités luxembourgeoises.

"Les prix du diesel et de l'essence au Luxembourg se situant bien en-dessous de ceux des pays limitrophes, il est essentiel de diminuer progressivement les écarts de prix avec les pays voisins, afin de réduire les exportations de carburant", argumente le gouvernement luxembourgeois.

Les conducteurs étrangers représentent 80% des ventes

Le "tourisme à la pompe" représente en moyenne 80% des ventes de carburants dans le Grand-Duché depuis le début du siècle, selon l'institut de statistiques Statec. Mais depuis 2015 et la hausse de la TVA, le ratio est tombé à 77%.

Ce petit pays de 610.000 habitants compte 234 stations-services dont 60% à ses frontières.

Selon le Groupement Pétrolier Luxembourgeois, le secteur pétrolier génère des revenus fiscaux d'environ 2 milliards d'euros par an au Luxembourg soit environ 3% de son PIB.

Le gouvernement estime que le Luxembourg devrait rejeter cette année 9,3 millions de tonnes de CO2 alors qu'il est supposé atteindre 8,1 millions de tonnes l'an prochain.

D'autres mesures sont aussi annoncées pour réduire l'empreinte carbone du pays comme la gratuité de tous les transports publics, prévue dès le 1er mars 2020.