Dès demain, faire le plein coûtera jusqu'à 25 euros moins cher au Luxembourg

Un plein de 60 litres de diesel coûtera dès ce samedi environ 25 euros de moins au Luxembourg, où le prix maximum du diesel (1,08 euro le litre) est largement en-deçà du prix applicable en Belgique dès ce week-end (1,502 euro).

Même aux Pays-Bas (1,43 euro), le prix du litre de diesel est moins onéreux qu'en Belgique, ce qui pousse de plus en plus de Belges à traverser la frontière pour faire le plein, constate Brafco, la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants. L'organisation de mobilité VAB confirme la tendance.





Les cours du pétrole ont atteint leur plus haut niveau depuis novembre 2014

Le prix du diesel est également plus cher en Belgique qu'en Allemagne (1,27 euro le litre) et en France (1,445 euro). En revanche, l'essence est moins chère en Belgique que dans certains pays voisins comme les Pays-Bas.

Les prix du diesel ont été poussés par la hausse progressive depuis 2015 des accises afin de les aligner sur celles qui frappent l'essence. Plus récemment, le baril de pétrole a connu un accès de fièvre sur fond de craintes, entre temps avérées, d'une sortie des Etats-Unis de l'accord international sur le nucléaire iranien. Les cours du pétrole ont atteint ces derniers jours leur plus haut niveau depuis novembre 2014.