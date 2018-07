Faire le plein d'essence vous coûtera plus cher à partir de demain

Faire le plein sera un peu plus cher à partir de mardi: le prix maximum de l'essence 95 E10 augmente de 2,3 eurocents par litre, celui de l'essence 98 E10 de 2,4 cents et celui du diesel de 1,9 cent, annonce lundi le SPF Economie.



Le prix maximum pour un litre d'essence 95 E10 sera fixé à 1,501 euro et à 1,589 euro pour l'essence 98 E10. Le diesel sera quant à lui disponible à la pompe au prix de 1,536 euro par litre maximum.

Ces prix résultent des fluctuations des cotations des produits pétroliers et/ou des bio composants inhérents à leur composition sur les marchés internationaux, précise la direction générale de l'Énergie du SPF Économie.