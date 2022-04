Faire pousser votre propre muguet pour le 1er mai, c'est possible: une pépiniériste nous livre ses conseils

Et si au lieu d'acheter quelques brins de muguet chaque année, nous les ramassions plutôt dans notre jardin ou sur notre balcon... Est-ce compliqué de faire pousser cette plante herbacée vivace ?



Les clochettes parfumées portent bonheur, mais offrir des brins de muguet chaque année revient à une dizaine d'euros le bouquet. Faire pousser du muguet est plutôt facile. "Il faut juste penser à le planter à l'ombre ou mi-ombre avec un bon terreau de base et mettre un peu d'engrais à cet endroit-là", conseille Brigitte de Taffe, pépiniériste.



Le muguet peut se mettre en pot également, précise-t-elle. "Alors on a des belles touffes de belles feuilles pendant toute l'année et des belles fleurs pendant le mois de mai", ajoute la pépiniériste.



© RTL INFO



Un brin de muguet à replanter revient à 3,20 euros. Il faut le mettre en terre au mois d'avril. Mais il est également possible d'acheter des rhizomes. C'est-à-dire des tiges souterraines que l'on peut planter dès février. Les cinq tiges coûtent 7,25 euros.

Le muguet a ses préférences. Il fleurit facilement, mais il lui faut un endroit idéal. Pour ceux qui auraient raté leurs plantations, il reste le muguet en pot de 7 à 20 euros selon la taille. Mais il s'agit d'une floraison forcée à l'aide de chaleur.