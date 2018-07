Faire sa valise est parfois un véritable CALVAIRE: une spécialiste de l’organisation donne ses meilleurs conseils

C’est une corvée pas toujours agréable et pourtant un passage obligé lorsqu’on part en vacances. Faire sa valise et réussir à tout mettre dedans est parfois un véritable défi. Nous avons rencontré une spécialiste de l’organisation qui vous révèle les meilleurs conseils pour réussir sa valise.

Pour commencer, rédiger une liste est "indispensable". "Noter pour ne rien oublier tout ce que vous souhaitez emporter pour les activités prévues sur place tout en pensant bien à la météo et à la durée de votre séjour", explique Cecile Grégoire, une amatrice de voyages.

Nombre de chaussures, tenue de plage, drap de bain,… il faudra tout caser et en général, c’est là que commence la difficulté.

"Pour optimiser au maximum l’espace dans votre bagage, il existe la technique ‘japonaise’ qui consiste à rouler ses vêtements. On peut le faire avec tout type de vêtement. On les roule à la manière d’un sushi", ajoute Cécile Grégoire.

Une fois, les vêtements casés et non froissés, il vous reste encore un peu de place.



"C’est un casse-tête pour les démêler"

"A la place de les mettre en boule et de ne pas savoir où les retrouver, je les glisse dans mes chaussures. C’est là que je mets les chaussettes par exemple", indique Cécile.

Pour les maillots et les pièces fragiles, un sac de protection est bien utile. Même chose pour les brosses à dents et à cheveux. "Si vous les mélangez avec les bijoux, c’est un casse-tête pour les démêler et au niveau hygiène, c’est plus pratique que de tout séparer."

La crème solaire glissée dans un sac de protection et il ne reste plus qu’à fermer la valise sans sauter dessus à pieds joints. Prenez le temps de la peser, vous éviterez de devoir l’ouvrir à l’aéroport. Des vacances réussies débutent par un peu de prise de tête, mais c’est aussi le moyen de partir à tête reposée.