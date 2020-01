Faire soigner son animal de compagnie coûte de plus en plus cher: comment l'expliquer?

Selon l'assurance Santé Vet, le coût des vétérinaires aurait augmenté de 70% ces 10 dernières années. Cette augmentation est liée à une offre de plus en plus pointue. Les vétérinaires demandent entre 25 euros pour une simple visite et 1.500 euros pour une séance de radiothérapie.

Les appareils de soin se sont développés et soigner un animal comme il se doit revient aussi cher qu'un être humain. Entre les scanners, les IRM, les radios, l'anesthésie, la chimiothérapie et les rayons ionisants, les interventions sont de plus en plus pointues.

Chez Julie Ruident, jeune vétérinaire à Nivelles, la consultation classique s'élève à 31 euros. "Pour 31 euros, il y a la consultation avec toute l'auscultation. Par la suite, si on a besoin d'examens complémentaires, ceux-ci viennent se rajouter et les produits qui seront injectés ou les produits qui seront administrés à la maison", nous indique-t-elle.

On arrive vite à un millier d'euros.

Pour 31 euros, le client bénéficie donc de la visite dite traditionnelle. Pour les actes techniques, la facture augmente très vite. Stéfan Degallaix, président de l'UPV, livre quelques explications. "Quand on fait de la radiothérapie, on est déjà à quelques milliers d'euros parce que ce sont des séances qui sont multiples et on peut parfois arriver à des frais de 5 à 10.000 euros sur certaines pathologies mais ce sont vraiment des cas extrêmes. On arrive cependant vite à un millier d'euros dès que l'on a de la chirurgie, des examens d'analyse sanguines", nous précise-t-il.

En Belgique, en moyenne, on estime qu'un chien coûte en moyenne 800 euros par an. Pour un chat, cela tourne autour de 600 euros. Dans les deux cas, les frais médicaux représentent 15% du coût d'un animal.