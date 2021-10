Faites-vous bien vérifier votre voiture? Plusieurs éléments clés doivent être pris en compte, voici lesquels

A l'approche de l'automne, faites vous bien vérifier votre voiture? C'est une question de bon fonctionnement du véhicule, mais aussi, de sécurité. Et pour y répondre, Françoise Guillaume, administratrice déléguée de l'agence wallonne pour la sécurité routière, était l'invitée d'Oliver Schoonejans dans le RTL INFO "Bienvenue" ce midi.

A quel point doit-on penser en priorité ?

Tout ce qui concerne l'éclairage est un élément clé. D'une part pour bien voir mais aussi être vu sans nuire à celui qui vient en sens inverse. Et ça vaut pour tous les usagers de la route. Particulièrement aussi les clignotants.

Le côté pneu est un élément particulièrement important à l'approche de l'automne parce que les pneus sont sensibles au variation de températures. Et donc, considérons que nous avons eu un été, il est probable que les pneus et la pression des pneus soient en souffrance par rapport à ça. Une pression des pneus inadaptée est un facteur clé qui correspond à 15 à 30% favorisant l'usure du pneu. Mais aussi le pneu est l'élément qui touche principalement le sol donc en terme d'adhérence c'est un élément clé.

Au delà de la pression des pneus, la qualité du pneu, donc la profondeur de la rainure, est quelque chose qu'il faut vérifier. Soit via le marquage sur le pneu soit en mettant une pièce d'un euro, et si vous voyez que le petit bord doré de la pièce est particulièrement visible, dites-vous bien qu'il est grand temps de prendre rendez-vous ! D'autant que ce genre de rendez-vous prend un certain temps, il y a des périodes de pointes, donc il faut anticiper.

Et bien évidemment, tout ce qui concerne les éléments intrinsèques au véhicule comme le frein, l'amortisseur, ou autre, qui se font plutôt au niveau d'un garagiste.

Et tout ce qui est essuie-glace et vitres ? On a tendance à minimiser la poussière sur le pare-brise par exemple, mais ça peut avoir des conséquences ?

En effet, particulièrement maintenant que le soleil est bas, il faut avoir un carreau propre, du liquide dans le lave-glace et des essuie-glace, qui ont déjà été malheureusement fort sollicités cet été.

Comment reconnaître un essuie-glace en bon état?

En touchant le bord de l'essuie-glace, si on se rend compte qu'il y a une certaine rigidité ou disons plutôt poreux avec des petites bavures, ça veut dire qu'il est vraiment temps de le changer.

Une paire de soleil est aussi fortement utile aussi pour le conducteur.

Pourquoi une campagne de sensibilisation maintenant ?

Entre le confinement, le télétravail, les distances qu'on ne pouvait pas faire comme aller d'un pays à l'autre, et tous les aspects liés à la pandémie, on a été limités dans nos sorties, on s'est déplacé autrement, et donc on aura probablement tendance à se dire qu'on pourra tenir parce qu'on a pas autant roulé que d'habitude. Mais c'est une erreur de croire que la distance parcourue est le seul facteur d'usure du véhicule. Les freins par exemple, lorsqu'on conduit en ville, sont plus que sollicités, ils le sont moins sur les longues distances.

Est-ce qu'on peut faire ça soi-même ou mieux vaut-il aller voir un garagiste?

Chacun son métier, il y a des choses comme les essuie-glaces qui peut se faire à titre individuel, comme changer les pneus si on est équipé pour. Les voitures sont de plus en plus technologiques et le recours à des professionnels fait quand même sens pour des éléments clés type freins, amortisseur et autres. Mais un phare, qui avant se changeait soi-même, ça nécessite bien souvent l'intervention d'un garagiste.