Fantasmes étranges, excitation anormale, pulsions: cette ligne téléphonique vient en aide aux déviants sexuels (vidéo)

Le Séos (Service d’Écoute et d’Orientation Spécialisé) est un service téléphonique unique en Belgique francophone. Cette ligne permet aux personnes concernées par des déviances sexuelles de se confier, dans un total anonymat et sans dénonciation possible. Au bout du fil, ils ont à faire à des thérapeutes, qui veulent les aider à éviter que leur ressenti ne devienne un problème global.

"Le fait de pouvoir en parler avec un professionnel, le fait de le partager avec quelqu'un permet de chercher des pistes de solution et d'évacuer la pression qui peut exister", nous raconte Eric, Sexologue à l'ASBL Séos. Les appelants ont des profils très divers. "Cela peut être des beaux-pères qui sont excités en voyant la nudité d'une belle-fille, de la consommation de pédopornographie, des gens qui sont attirés par les enfants et qui ressentent que la pulsion est forte", nous confie Marie-Hélène Plaete, coordinatrice de Séos.

Depuis juin 2021, 620 personnes ont pris contact avec l'ASBL. Chaque fois pour parler, échanger et chercher des solutions. Parfois, seul un appel peut suffire à changer la donne. "Pour un certain nombre de cas, c'est suffisant, cela permet de reprendre une route différente et que la situation ne glisse pas vers un passage à l'acte", confirme Marie-Hélène Plaete.

Mais dans certains cas, il est conseillé d'aller voir un autre professionnel, plus qualifié, si l'on estime que la situation est trop dangereuse. Les personnes ont alors à faire à des professionnels comme Elodie Querton, sexologue et criminologue clinicienne spécialisée dans la prise en charge des délinquants sexuels. "La pulsion ne s'efface jamais. On peut mettre en place des stratégies pour comprendre ce qu'il se passe et éviter un passage à l'acte, de repérer les situations à risque", raconte-t-elle au sujet des consultations de ce genre.

2,5% des appelants sont des adolescents, qui confient vivre des moments d'excitation sexuelle inappropriés.