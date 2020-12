Faut-il assouplir les mesures anti-covid pour Noël? L'avis du porte-parole, Yves Van Laethem

Le président du MR plaide pour un assouplissement des mesures anti-covid. Dans le journal flamand De zondag, Georges-Louis Bouchez estime que si les chiffres continuent de baisser, il ne faut pas attendre mi-janvier pour lever certaines restrictions.

"Si de la pluie est prévue jusqu'à 14 heures mais qu'il fait déjà sec à 10 heures, ne fermez-vous pas votre parapluie, sans attendre ?", conclut-il en affirmant qu'une détente est nécessaire à Noël.

Avant Georges-Louis Bouchez, Pierre-Yves Jéholet avait déjà souhaité qu'un comité de concertation se réunisse le 18 décembre alors que rien de tel n'est prévu pour l'instant. Le ministre-président de la fédération voudrait qu'on y discute d'un allègement des mesures anti-covid. Il plaide pour une bulle élargie lors des fêtes de fin d'année et pour la réouverture des coiffeurs.

C'est une décision qui n'est pas facile

Emmanuel André n'est pas de cet avis. Le micro-biologiste estime que si on desserre la vis, on ira tout droit vers une 3ème vague. À ce titre, il pense que le MR met en danger notre population.

Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral dans la lutte contre le Covid-19, n'est pas contre un petit allègement du confinement. "Déconfiner de manière plus importante est dangereux et ça, il n'en est pas question de l'envisager. Si on veut adoucir certaines choses pour un jour ou deux, je pense que ce n'est peut-être pas aussi dangereux que cela. Mais c'est une décision qui n'est pas facile puisqu'elle fait intervenir à la fois l'aspect psychologique, économique et médical. Le mélange n'est parfois pas facile. C'est parfois comme un mélange huile et eau, on sait que ça ne se mélange pas toujours parfaitement bien", nous a-t-il indiqué.

