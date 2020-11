Le paquet de cigarettes plus cher dès 2021: le "juste" prix pour arrêter de fumer?

Si vous êtes fumeur, l'annonce ne vous a certainement pas échappée cette semaine. Le prix du paquet de cigarettes va augmenter l'année prochaine mais aussi les années suivantes. Un argument de plus pour vous faire enfin arrêter de fumer? Comment vous aider à stopper définitivement?

Le tabac, on en a parlé dans le RTL INFO Bienvenue avec Martial Bodo, tabacologue à l'Institut Jules Bordet.

Alix Battard: un paquet de cigarettes coûte 6,80 euros et va passer prochainement à 7,50 euros. En tant que tabacologue vous en pensez quoi?

Martial Bodo: "C'est une des mesures parmi tant d'autres qui pourrait pour certaines personnes, certains fumeurs, peut-être faire pencher la balance. Certains pourraient se dire "ça suffit maintenant, j'arrête de fumer". Mais ce serait naïf de croire que cette mesure est satisfaisante et suffisante pour faire basculer tous les fumeurs dans une décision d'arrêter de fumer."

Alix Battard: pour certains 70 centimes, ça ne change pas grand-chose...

Martial Bodo: "Sur ce coup-là, si on utilise cet outil-là pour stimuler l'envie d'arrêter de fumer, autant le jouer à fond et une augmentation si légère n'est pas satisfaisante. On l'a vu avec d'autres pays. C'est quand on monte sur des paliers d'euros que la différence se fait, parce que malheureusement le fumeur va s'ajuster et va s'adapter à une différence de centimes.

Alix Battard: "C'est quoi selon vous un prix dissuasif? Il y a des exemples à l'étranger dont on devrait s'inspirer?

Martial Bodo: "Quand le prix du tabac en France, qui était moins cher qu'en Belgique, est passé à dix euros, ça a eu des effets dans le public fumeur. Sinon parmi les pays qui ont une longueur d'avance, on cite souvent l'Australie avec cinquante dollars australiens (30 euros), où là on retrouve des valeurs de 10-12% de fumeurs."

Alix Battard: le prix ne serait malgré tout pas l'argument le plus percutant pour convaincre une personne d'arrêter de fumer?

Martial Bodo: "Non, chaque fumeur a sa sensibilité dans son envie, son désir d'arrêter de fumer et si on démultiplie les sources qui peuvent les aider à prendre conscience du changement, ça peut à ce moment-là infléchir ce tabagisme."

Alix Battard: en tant que tabacologue, qu'est-ce que vous conseillez en premier lieu aux personnes qui viennent vous voir?

Martial Bodo: "La motivation est très importante et représente 50% dans le processus visant à arrêter de fumer. Il faut aussi parvenir s'occuper pour ne plus penser à fumer."

