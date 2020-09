Faut-il encore désinfecter son caddie avant de faire ses courses? Yves Van Laethem répond

Le Covid-19 présente encore de nombreuses incertitudes. Des études ont montré que le coronavirus peut persister longtemps sur les surfaces inertes (plastique, acier...): plusieurs heures voire quelques jours, si la température et l'humidité sont favorables.

Face à ce constat, nous avons pris l'habitude de désinfecter un grand nombre d'objets du quotidien partagés par tous. Parmi eux, le caddie. Son nettoyage avant chaque utilisation est-il obligatoire? Peut-on réellement être contaminé en ayant touché son chariot de course? L'infectiologue et porte-parole interfédéral a répondu lors de la conférence du Centre de crise.

"L'importance des contacts avec les surfaces sur lesquelles les gouttelettes peuvent perdurer ne couvre qu'un pourcentage assez faible. S'il s'agit d'un pourcentage faible, il ne s'agit néanmoins pas d'une absence de transmission. Les surfaces peuvent continuer à être un élément de transmission du virus chez certaines personnes", a indiqué Yves van Laethem.

Avant d'ajouter: "Dans la mesure où au niveau des magasins, on se protège par des masques, on va diminuer la contamination autour de nous, que ce soit les rayonnages, les produits ou le caddie que l'on a devant soi. Ceci étant, il faut insister sur le fait que tout le monde n'a pas un masque sur soi, de la voiture au magasin par exemple, tout le monde ne se désinfecte pas les mains donc si on a toussé dans ses mains et qu'on prend le caddie, il existe un risque. Il est faible mais il existe", a-t-il rappelé.

Le porte-parole a précisé que la désinfection du caddie n'était pas un geste majeur. Se laver les mains régulièrement reste primordial et permet de limiter le risque de transmission du virus.