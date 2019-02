Faut-il flouter les images satellites des centrales nucléaires belges?

Ces clichés sont aujourd'hui disponibles sur le site internet de Google. L’Agence fédérale de contrôle nucléaire y voit un risque sécuritaire et demande à ce que ces images soient brouillées.

Les différentes parties de la centrale nucléaire de Tihange sont totalement visibles, grâce au service d’images par satellites de Google. On peut donc ainsi distinguer toute une série de détails du site pourtant considéré comme sensible. Autre exemple, les clichés de la centrale nucléaire de Doel sont également très clairs et détaillés. Par contre, plus au sud, pour la centrale de Chooz en France, l’image a été floutée. Impossible de distinguer quoi que ce soit de précis lorsque l’on zoome dans l’écran.



L’agence fédérale de contrôle nucléaire belge veut que Google fasse la même chose pour nos centrales. "Ces images doivent être brouillées et nous allons étudier les pistes possibles pour y parvenir", précise Ines Venneman, la porte-parole de l’AFCN.





Plusieurs pistes



L’une des pistes, c’est par exemple de menacer Google d’une action en justice, comme l’a fait le précédent ministre de la Défense, le N-VA Steven Vandeput. La manœuvre a fonctionné puisque depuis le mois de novembre, les sites militaires, comme la base de Beauvechain ou celle de Kleine-Brogel, sont floutés.



L’autre piste, c’est de voter une loi au Parlement pour permettre cette interdiction, une proposition a été déposée il y a déjà trois mois.



"On a déposé une proposition de loi, parce qu’on voit que dans certains pays comme la France, Google accepte de flouter les sites des centrales nucléaires. On sait qu’un terroriste qui voudrait s’attaquer à ce type de sites pourrait trouver un certain nombre de détails sur ces images. Donc, il faut évidemment prendre des mesures de précaution, flouter ces sites, c’est du bon sens. Pour cela, il faut une base légale et donc Éric Thiébaut a déposé une proposition de loi dans ce sens, au nom du groupe PS", a indiqué Paul Magnette, le porte-parole du parti socialiste.





Google n'est pas réticent mais...



Contacté ce matin, Google ne semble d’ailleurs pas réticent à s’exécuter mais sur une base légale. "Nous voulons travailler étroitement avec les autorités belges afin de faire les changements qui sont nécessaires et en ligne avec la législation belge dans notre service Maps. Nous avons déjà eu des contacts réguliers à ce sujet l’année passée et cette année", précise Michiel Sallaets, le porte-parole du géant de l’internet.



Google n’est pas propriétaire des images satellites, il les achète à des fournisseurs. Peu de pays dans le monde ont demandé à la société américaine que les clichés de ses centrales nucléaires soient floutés.