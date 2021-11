Faut-il imposer le masque aux enfants dès l’école primaire? "Il y a un fondement objectif" à prendre cette décision

En Flandre, les enfants doivent porter le masque dès 10 ans, ça n’est pas le cas en Wallonie où l’âge limite est fixé à 12 ans.

Selon Yves Van Laethem, porte-parole de la plate-forme Covid, la Wallonie devrait s’aligner sur la décision prise en Flandre. "Je pense qu’on a des arguments pour le dire. Il y a aussi des arguments contre mais rien ne dit qu’ils valent sur un court terme d’un mois ou deux. En Espagne, ils le font et ils ont des taux remarquables de non-contamination dans leurs écoles."

"Pour l’instant, on remarque que dans cette vague liée au variant delta on a beaucoup plus de contaminations chez les gens jeunes, de mois de 10 ans, qui ne sont pas vaccinés", poursuit l’épidémiologiste.

Delphine Chabbert, députée PS au parlement Bruxellois, est opposée à cette idée et évoque "l’intérêt des enfants" pour justifier la décision de ne pas suivre la Flandre dans le port du masque dès 10 ans. "Il n’y a pas vraiment d’accord scientifique sur la question de l’intérêt de porter le masque pour des enfants aussi jeune. (…) On a fait le choix de préserver l’intérêt des enfants. Dans les pays que Mr Van Laethem a cité il y a des études qui disent que cela provoque des mots de tête et que les enfants qui étaient déjà en difficulté d’apprentissage avant la crise Covid le sont encore plus aujourd’hui."

De son côté, Etienne Michel, le directeur du SEGEC (secrétariat général de l’enseignement catholique), admet qu’il y a un "fondement objectif" à la décision d’imposer le masque dès 10 ans. "Ce qu’on a pu constater c’est qu’après chaque cycle de vacance, le taux d’absentéisme diminue très fort avant de remonter jusqu’à la prochaine période de vacances", précise-t-il.

"Si on peut éviter [d’imposer le port du masque], c’est mieux pour des questions de confort ou d’apprentissage. Mais si cela devient obligatoire ou nécessaire, je pense qu’on sera capable d’expliquer aux enfants qui pourront le comprendre", conclu-t-il.