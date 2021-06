Faut-il lever les brevets sur les vaccins? La Belgique est "ouverte à cette proposition"

Sophie Wilmès était l’invitée de la matinale de Bel RTL. Interrogée par Fabrice Grosfilley, la vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères a réagi à la proposition du président américain de lever les brevets sur les vaccins.

C’est l’une des grandes positions défendues par Joe Biden, arrivé hier soir à Bruxelles pour un sommet de l’Otan et des réunions avec l’Europe : la proposition de lever les brevets sur les vaccins.

Sophie Wilmès indique que la Belgique est très ouverte à cette proposition : "Cela se discute au sein de l’OMC, l’Organisation mondiale du commerce". Elle poursuit en pointant les difficultés actuelles : "Il n’y a pas assez de sites de production et d’ailleurs la Belgique travaille avec l’Europe à ouvrir des sites de production en Afrique et il y a aussi un problème de distribution". La ministre souligne que : "l'un des moyens d’accélérer la distribution, c’est aussi de redistribuer les vaccins que l’on a".

La ministre des Affaires étrangères donne des chiffres : 700 millions de vaccins ont été produits en Europe. Et "350 millions ont été redistribués vers l’extérieur et on encourage les autres pays à faire la même chose".