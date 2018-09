Faut-il mettre les boites à tartines au frigo ? "On va éviter des tartines à l’américain ou à base de poisson"

C'est l'un d'entre vous qui nous a interpellé via le bouton orange Alertez-nous de notre site. Les boites à tartines des enfants ne sont que très rarement conservées dans des frigos quand ils arrivent à l'école. Alors, faut-il s'en inquiéter ? Y a-t-il, oui ou non, un risque d'intoxication alimentaire ?

Qu’il fasse chaud ou froid, les tartines sont logées à la même enseigne dans les écoles. Enfermées dans une boite pendant 4 heures jusqu’à la pause de midi. Un procédé qui ne respecte pas vraiment la fameuse chaine du froid censée protéger les aliments. L’idée de placer des frigos dans les écoles plait à une majorité de parents, mais pour les établissements scolaires, cela semble compliqué, notamment d’un point de vue logistique. Philippe Prieels, directeur de l’institut de l’Angélus à Woluwe-Saint-Lambert, au micro de Mélanie Renda pour le RTL info 19 heures: "Il est très compliqué de mettre les tartines de tous les élèves dans le réfrigérateur. Nous avons à peu près 400 élèves dont la moitié prend des repas tartines. Il faudrait une structure vraiment importante pour pouvoir mettre ces tartines au frais."

Poissons et viandes crues sont à éviter

De son côté, l’AFSCA recommande d’adapter le contenu des boites à tartines: "Nous n’obligeons pas à ce qu’il y ait un frigo sur place pour ranger et stocker les boites à tartines", indique Jean-Sébastien Walhin, le porte-parole de l’AFSCA, qui poursuit "on va éviter des tartines à l’américain ou à base de poisson. On va privilégier des tartines à base de confiture ou pâtes à tartiner." Certaines écoles ont opté pour la livraison de sandwich par des sociétés privées. Les parents peuvent alors passer commande la veille ou le matin.