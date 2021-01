Faut-il privilégier le masque FFP2? Pour Yves Van Laethem, commençons par porter le masque "CORRECTEMENT"

Lors de la conférence presse de ce mardi 19 janvier, la question du port du masque FFP2 s'est posée, étant donné que celui-ci est réputé pour être plus efficace, et donc plus à même de nous protéger des variants, plus contagieux.

"Rien ne sert d'employer trop peu ou mal un outil théoriquement plus efficace. Nous avons à notre disposition des outils très efficaces s'ils sont employés quand il faut et correctement", a rappelé Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral dans la lutte contre le Covid.

Il a rappelé quelques règles de base concernant l'utilisation des masques.

Les masques en tissu

"Les masques en tissu sont des masques qui doivent être lavés. Il faut préférer les masques qui ont une double couche et éventuellement mettre entre les deux couches un filtre".

Les masques chirurgicaux

"Les masques chirurgicaux doivent être changés, ne pas être mouillés, ne pas être abîmés, idéalement les changer toutes les 4 heures. Il faut aussi le porter convenablement : un masque porté sur le menton, un masque qui ne cache pas le nez, un masque qui baille sur le côté est un masque qui perd énormément de son efficacité".

Il rappelle donc qu'il faut également se laver les mains avant de manipuler son masque.

Si le port du masque est devenu automatique, nous avons également intégré certaines "fautes de comportement" : "Il serait d'abord judicieux de réparer ces fautes avant de songer à employer d'autres systèmes", a ajouté Yves van Laethem.

Où porter son masque ?

Il a également rappelé que le masque doit être porté à l'extérieur, là où c'est obligatoire, mais aussi ou dans les endroits où il y a du monde et où les distances ne peuvent pas être respectées.

À l'intérieur, on doit porter un masque là où c'est obligatoire, dans les transports en commun ou les magasins, mais aussi dans d'autres circonstances. "Si, pour une raison ou pour une autre, vous devez entrer chez quelqu'un ou quelqu'un doit entrer chez vous et que les distances ne peuvent pas être respectées", a ajouté le porte-parole.

