Faut-il vacciner les adolescents? L'Agence européenne du médicament va donner son avis aujourd'hui

L'agence américaine des médicaments (FDA) a déjà autorisé le vaccin Pfizer pour les 12-15 ans. Que va décider l'agence européenne?

L'Agence européenne du médicament (EMA) se prononcera ce vendredi sur l'autorisation du vaccin de Pfizer/BioNTech pour les 12-15 ans. S'il est approuvé, le sérum sera le premier vaccin à obtenir le feu vert de l'EMA pour être administré aux jeunes dans les 27 pays de l'Union européenne. Pour le moment, son autorisation est limitée aux personnes de plus de 16 ans.

Pour autant, plusieurs pays ont déjà entamé la vaccination des jeunes ados de cette tranche d'âge. C'est le cas aux Etats-Unis et au Canada où l'agence américaine des médicaments (FDA) a déjà autorisé le vaccin Pfizer pour les 12-15 ans. Certains envisagent de le faire comme l'Allemagne qui a pris la décision hier. Les adolescents pourront demander un rendez-vous pour se faire vacciner à compter du 7 juin, quand prendra fin le système donnant la priorité aux plus âgés, aux malades chroniques ou aux professions les plus exposées, avait déclaré la chancelière à Berlin à l'issue d'une vidéo-conférence avec les chefs de gouvernement régionaux.

Ça va les protéger contre le risque de faire des formes légères

Face à cela, une question se pose: les jeunes ont-ils besoin d'être vaccinés ? Parmi les spécialistes, la question divise. "Je pense qu'une autorisation serait bénéfique à des enfants souffrant de comorbidités, donc des facteurs de risque, ou pour protéger des membres plus fragiles de leur famille", estime Dimitri Vanderlinden, pédiatre infectiologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc.

Pour Sophie Lucas, immunologue à l'Institut De Duve de l'UCLouvain, la vaccination de la jeune population peut être souhaitable. "Même s'ils ont peu de chances de faire des formes graves du Covid, ça va les protéger contre le risque de faire des formes légères mais néanmoins symptomatiques qui peuvent parfois être invalidantes du Covid", souligne-t-elle.

Vacciner les jeunes est-il indispensable pour obtenir une immunité collective ? Non, selon le pédiatre Dimitri Vanderlinden. "Les jeunes représentent 20% de la population. Si les adultes adhérent à la vaccination, on devrait aboutir à une immunité collective", indique-t-il.

La vaccination des jeunes se pose d'autant plus que selon l'OMS, seul un "petit groupe de pays" accaparent les vaccins contre le Covid. "Plus de 75% de tous les vaccins ont été administrés dans seulement 10 pays", a ainsi affirmé le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, à l'ouverture de la réunion annuelle des membres de l'agence sanitaire des Nations unies.