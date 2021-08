Faut-il vacciner son enfant adolescent? Certains parents s'affrontent sur la question

La question de la vaccination des jeunes de 12 à 15 ans peut faire débat dans les. Les adolescents doivent avoir l'aval d'un parent pour se faire vacciner. Mais que se passe-t-il si les deux parents ne sont pas d'accord sur le sujet?

Depuis plus de deux semaines, la vaccination est ouverte aux adolescents âgés de 12 à 15 ans. Si une autorisation parentale n’est pas nécessaire à partir de 16 ans, elle l’est par contre pour les plus jeunes.

Interrogés à Bruxelles, la plupart des parents que nous croisons confient avoir rapidement choisi de vacciner leurs ados. Des jeunes interrogés affirment avoir décidé par eux-même.

Moi je suis pour la vaccination, et sa maman est contre

Mais parfois, ça se complique. Nous avons interviewé Guillaume, le papa d’une jeune fille qui sera bientôt en âge de recevoir le vaccin. "Moi je suis pour la vaccination, et sa maman est contre. Donc on laisse le choix, c'est aussi simple que ça. Chacun a ses convictions, et parfois malheureusement au sein d'un même couple on n'a pas les mêmes convictions, mais c'est un débat quoi", réagit le père.

En principe l'autorité parentale est exercée de manière conjointe

Que faire si un parent est pour et l’autre contre? Nous avons interrogé une juriste à la Ligue des Familles. Le premier conseil essentiel est de dialoguer. "C'est d'arriver à discuter entre eux et de trouver un accord par rapport à cette question. Il faut savoir qu'en Belgique, en principe l'autorité parentale est exercée de manière conjointe. Ça veut dire que pour toutes les décisions importantes dans la vie de l'enfant, en ce compris toutes les décisions qui ont trait à sa santé, il faut l'accord des deux parents", explique Jennifer Sevrin.

Parfois, dans le cas d’un couple séparé par exemple, la communication passe mal. Une procédure en urgence devant le tribunal de la famille pourra alors être envisagée. "Il faut aller devant le juge. Il faut prendre un avocat. Il faut introduire une citation par un huissier de justice pour aller plus vite. Donc oui c'est lourd, ça a un coût. Et c'est évidemment ce qu'on déconseille à la Ligue des familles. On espère vraiment que tous les parents vont réussir à se mettre d'accord sur cette question", précise Jennifer Sevrin.

Lorsque le jeune a été vacciné, il n’y a plus vraiment de recours envisageable et il est impossible de se retourner contre le centre de vaccination. Ce dernier n’a pas pour mission de vérifier que les deux parents sont d’accord sur le sujet.