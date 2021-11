Faut-il vraiment opter pour des pneus hiver et comment bien les choisir?

La météo de plus en plus fraîche de cet automne invite les automobilistes à penser à changer ses pneus, pour des pneus hiver. Benoît Godart, le porte-parole de Vias, l’Institut en charge de la sécurité routière, a livré quelques conseils bien utiles dans le RTL INFO Bienvenue.

Il y a des différences de qualité entre les pneus, qu’ils soient d’été ou d’hiver. Le premier conseil à donner est de ne pas aller vers le bas de gamme. Ils sont peut-être deux fois moins chers que les marques traditionnelles mais ils vont tenir trois à quatre fois moins longtemps. « Pour de bons pneus hiver, il faut quand même compter environ 70 euros par pièce en moyenne, c’est quand même un certain budget », précise Benoît Godart.

Changer ses pneus, est-ce vraiment utile?

Il faut faire sa propre analyse. Par exemple, si vous êtes sénior, que vous habitez en ville et que vous ne sortez pas spécialement quand il fait très froid et qu’il y a du verglas, vous n’avez peut-pas besoin d’équiper votre véhicule de pneus hiver. Par contre, si vous êtes navetteur et que vous devez absolument vous déplacer, quelles que soient les conditions météo, il vaut mieux opter pour des pneus hiver. Même chose si vous habitez dans une rue très pentue ou si vous résidez dans une province plus soumise aux aléas de l’hiver.

En-dessous de 7 degrés, il y a une différence dans la distance de freinage. Avec des pneus hiver, les distances d’arrêt sont en général de 20% moindres, voire 50 % moindres sur la neige, parce qu’il y a beaucoup plus de caoutchouc naturel dans les pneus hiver donc ils restent souples même lorsqu’il fait froid, contrairement aux pneus été qui vont avoir tendance à durcir. Il y a aussi des milliers de petites lamelles qui vont vraiment mordre à la neige quand il y en a. Ces pneus vont aussi beaucoup plus évacuer la boue, l’eau et la neige parce que les sculptures sont plus épaisses.

Les pneus neige et les pneus hiver, est-ce la même chose ?

La dénomination a changé. Les pneus vendus en Belgique sont efficaces en hiver, pas uniquement quand il neige. Dès qu’il fait froid, ces pneus sont efficaces de par leur structure et leur sculpture. C’est la raison pour laquelle on les appelle aujourd’hui pneus hiver et plus pneus neige.

En France, il y a une nouveauté: l’obligation d’avoir des pneus hiver dans certains départements.

48 départements sont effectivement concernés, les départements où il y a des massifs montagneux. La signalisation est en train d’être mise en place.

Les pneus quatre saisons, est-ce une bonne option ?

Pas tellement, estime Benoît Godard. Sauf peut-être pour des gens qui font très peu de km à l’année et qui habitent en ville. Sinon avec les pneus quatre saisons, vous avez les inconvénients des pneus hiver et des pneus été. Les tests ont également montré que distances d’arrêt sont beaucoup plus longues lorsqu’il neige. Ils mettent plus de temps à se mettre à la bonne température, dès que la température baisse en dessous de 13 degrés. Ce n’est pas forcément le bon compromis pour celui qui fait beaucoup de km chaque année.