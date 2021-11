Fédération des infirmiers: "Le ministre ne devrait-il pas imposer la vaccination à TOUTE la population?"

Il y aura donc bien une obligation vaccinale des soignants, a décidé hier soir un comité des ministres restreint. Entre le 1er janvier et le 31 mars, les membres du personnel soignant devront attester soit du vaccin contre la Covid-19, soit avoir passé un test PCR dans un délai de 72 heures. Ceux qui ne rentreraient pas dans ces conditions bénéficieront du chômage temporaire corona. Dès le 1er avril, l'obligation s'appliquera pleinement. Le personnel qui ne serait pas vacciné sera dès lors licencié de plein droit et bénéficiera du chômage classique avec maintien de l'ancienneté et des droits. On estime que 60.000 membres du personnel soignant ne sont pas vaccinés en Belgique.

Interrogée par Olivier Schoonejans dans le RTL INFO 13h, Alda Dalla Valle, la vice-présidente de la Fédération Nationale des Infirmiers de Belgique a estimé que son organisation trouvait normale cette obligation mais qu'elle était plus frileuse avec les sanctions envisagées (chômage puis licenciement en cas de refus). "L'obligation vaccinale pour les soignants était attendue. Et éthiquement parlant, c'est normal et nous sommes pour", a commencé par dire la représentante des infirmiers. "Par contre, nous sommes très frileux vis-à-vis des mesures qui encadrent cette obligation. Notre ministre Vandebroucke se rend-il compte des conséquences ? Le personnel soignant est en souffrance et sur les genoux. Le métier est en pénurie constante. Avec les sanctions envisagées, il risque de fracturer davantage le système des soins de santé en Belgique. Notre crainte réside donc plutôt à ce niveau-là", a poursuivi Alda Dalla Valle.

Selon la Fédération Nationale des Infirmiers, l'obligation vaccinale devrait être appliquée à l'ensemble de la population : "Une minorité de membres du personnel soignant ne sont pas vaccinés (10%). Si le ministre veut mettre en sécurité les soignants, ne devrait-il pas imposer l'obligation vaccinale à toute la population et de cette façon vous soignez aussi vos soignants ?"

Una majorité de Belges favorables à l'obligation vaccinale

Lors de notre dernier sondage Grand Baromètre RTL INFO - Le Soir de septembre, réalisé par la société Ipsos auprès d'un échantillon représentatif de la population de 2378 répondants (485 à Bruxelles, 930 en Wallonie et 1000 en Flandre), une majorité de Belges (66%) se prononçait en faveur d'une vaccination obligatoire pour l'ensemble de la population. Les Flamands étaient les plus favorables (69%) devant les Wallons (61%) et les Bruxellois (57%).