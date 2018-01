Féliciter les élèves plutôt que de les sanctionner ? Voici le nouveau système testé dans cinq écoles

Au sein de nos écoles, un nouveau système est testé actuellement dans cinq établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont une école à Seraing. Au lieu de sanctionner les mauvais comportements, comme c'est généralement le cas, il prévoit de récompenser les attitudes positives.

Un coup de sifflet et la récréation est terminée. Un élève est chargé de prendre le ballon en mains. Les autres ne chipotent plus, tout le monde prend sa place dans les rangs. Une révolution dans cet établissement scolaire à Seraing. "Il leur fallait bien entre 10 et 15 shoots avant de nous rendre le ballon. Du coup, on perd du temps avant de se ranger et les cours commencent en retard. Donc le but c’est vraiment qu’ils ramènent le ballon tout de suite", indique Alice Mulder, éducatrice à l’école Saint Martin.

Pour récompenser ce comportement, l’élève reçoit un ticket. Dans la cour, des cercles blancs ont été dessinés sur le sol pour former les rangs. Désormais, celui qui reste à sa place aura lui aussi un ticket. "On peut avoir des jetons pour avoir des privilèges. Pendant l’étude, on peut jouer au foot ou pouvoir utiliser le téléphone", explique un élève.





"Les sanctions ont montré leur effet négatif"

Dans cet établissement, les sanctions n’ont plus aucun effet car les élèves n’en ont pas peur alors les chercheurs de l’université de Liège tentent une nouvelle expérience. "Les sanctions ont montré leur effet négatif. La valorisation positive est quelque chose qui est très peu dans notre culture. Aussi bien dans les écoles que dans les activités quotidiennes, on valorise rarement, on félicite rarement. Mais on a remarqué que féliciter est le meilleur moyen de prévenir la plupart des comportements problématiques", assure Ariane Baye, professeur de science de l’éducation à l’ULg.

Ce système, en test dans cinq écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, vient des Etats-Unis. Il a déjà fait ses preuves dans d’autres pays comme chez nos voisins aux Pays-Bas.