Les vaccins contre le coronavirus sont-ils recommandés pour les femmes enceintes? Voici les avis et réactions de différents spécialistes et acteurs dans le domaine.

Il n'y aucune raison de penser que le vaccin ne serait pas efficace ou qu'il serait dangereux

D'un côté, les docteurs Isabelle Dehaene (hôpital universitaire de Gand) et Frédéric Debiève (Cliniques universitaires Saint-Luc) estiment que les soignants devraient recommander aux femmes enceintes de se faire vacciner. Même chose pour celles qui prévoient une grossesse. C'est ce qu'ils ont déclaré durant le point presse hebdomadaire de la task force vaccination ce samedi. "Il n'y aucune raison de penser que le vaccin ne serait pas efficace ou qu'il serait dangereux", a expliqué Frédéric Debiève.

Les deux spécialistes des grossesses à haut risque s'appuient sur une récente étude portant sur plus de 4.000 femmes européennes et américaines enceintes et porteuses d'une infection au Sars-Cov-2, ou soupçonnées de l'être. D'après cette recherche, le Covid-19 provoque une hausse de 60% des naissances prématurées, en particulier entre 32 et 37 semaines. La maladie entraîne également une mortalité maternelle plus élevée. Aucun risque lié au vaccin n'est en outre connu, ont souligné les experts.

"La vaccination prévient des formes sévères de Covid-19, des accouchements prématurés ainsi que de la mortalité maternelle et périnatale. En outre, les anticorps sont transmis pendant la grossesse et l'allaitement, ce qui protège le bébé", estiment Isabelle Dehaene et Frédéric Debiève.

La task force vaccination invite également les femmes qui envisagent une grossesse à accepter la vaccination.

Pas de vaccination systématique recommandé selon le conseil supérieur de la santé

De son côté, le Conseil supérieur de la santé estime pour sa part que la vaccination via un produit d'AstraZeneca, Pfizer ou Moderna n'est pas recommandée de façon systématique pour les femmes enceintes. Elle peut cependant s'envisager chez celles pour qui les avantages de la vaccination l'emportent sur les risques potentiels du vaccin, comme les travailleuses de la santé. Le CSS n'émet par contre pas d'objection à la vaccination systématisée des femmes en âge de procréer ou souhaitant être enceinte. Toutes les femmes allaitantes peuvent également être vaccinées, estime l'organisme.

Réaction d'Yves Van Laethem

Le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, Yves Van Laethem, était l'invité du RTL INFO 19H. Notre journaliste Salima Belabbas l'a précisément interrogé sur ce sujet. Le vaccin est-il recommandé aux femmes enceintes? "Il n'est pas recommandé parce qu'elles sont enceintes. Il y a toute une discussion concernant la gravité chez la femme enceinte. Mais il est recommandé si la femme enceinte est à risque de faire la pathologie. Parce qu'elle a des facteurs de risque. Parce qu'elle travaille dans le milieu médical par exemple. Nous n'avons absolument rien qui pour l'instant nous fait penser que, tant pour elle que pour l'enfant qu'elle a dans son ventre, ça pose un problème", a réagi Yves Van Laethem.