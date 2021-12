Fermées depuis le dernier comité de concertation, les plaines de jeux intentent un recours devant le Conseil d'État

Un groupement de plaines de jeux couvertes de Flandre et de Bruxelles a décidé d'intenter un recours en urgence en annulation devant le Conseil d'État contre l'arrêté royal du 4 décembre dernier prévoyant leur fermeture obligatoire, dans le cadre des dernières mesures sanitaires, a-t-on appris mercredi dans un communiqué.



Ces plaines de jeux sont contraintes depuis samedi à rester fermées, à l'instar des dancings et autres discothèques. Les plaines de jeux ne comprennent pas cette décision et reprochent au gouvernement une absence de concertation avec le secteur. "Nous sommes convaincus que nous pouvons contribuer au bien-être des enfants et ce, en toute sécurité. C'est pourquoi nous demandons l'annulation de cet arrêté royal."

Le groupement de plaines de jeux espère une décision dans la semaine.