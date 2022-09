Fermer les vannes de ses chauffages, bonne idée pour faire des économies ?

Dans ce contexte de crise énergétique, de nombreux Belges essaient de trouver des solutions pour faire des économies à tout prix. Tout particulièrement pendant les périodes froides, très coûteuses en énergie. Certains font donc le choix de fermer les vannes de leur chauffage pour diminuer leur consommation. Mais est-ce réellement efficace ?

L'idée vous a sûrement déjà traversé l'esprit : "Et si je fermais les vannes de certains de mes chauffages pour faire des économies ?". Dans le cas d'une maison équipée de plusieurs radiateurs, est-ce vraiment utile de ne mettre en marche qu'un seul radiateur pour espérer chauffer le plus d'espace possible ? Pour Maarten Van Lierop, chauffagiste, si l'idée est d'économiser, ce n'est pas la solution : "Si vous lancez une chaudière qui peut aller de 20 à 35KW pour un radiateur qui en fait 3 ou 4, vous vous retrouverez avec une surconsommation inutile. Le rendement final est moins bon. C'est comme si vous partiez tout seul dans une voiture de dix personnes."

En d'autres mots, en ne chauffant qu'une seule pièce de votre maison, à chaque fois que vous ouvrez une porte donnant sur une pièce beaucoup plus froide, la perte de chaleur sera très importante. Une baisse de température difficilement rattrapable, à moins de rouvrir encore une fois une vanne de chauffage. Finalement, en espérant gagner 90% d'énergie en ne faisant fonctionner qu'un radiateur sur dix, vous n'économiserez tout au plus que 40 à 50% de l'énergie totale.

Le chauffage chauffe aussi un peu les murs

Dans le cas où vous devez chauffer une pièce glaciale, le gain sera ainsi encore plus faible : "Si on laisse tomber les températures beaucoup trop basses, lorsqu'il faut relancer ensuite le chauffage, on a, non seulement l'air à réchauffer mais également tout le volume. Parce qu'il faut savoir que le chauffage chauffe aussi un peu les murs. Ils font aussi un peu radiants, donc ça va turbiner encore plus", explique le chauffagiste.

En résumé, fermer complètement les vannes de ses chauffages ne permet pas de faire des économies à long terme. Dans le cas où vous souhaitez tout de même moins chauffer certaines pièces, le spécialiste préconise de garder un écart de 3 à 4 degrés maximum avec la pièce principale. L'objectif : diminuer les écarts de température et permettre de diffuser la chaleur à part égale.