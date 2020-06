Plusieurs cas de coronavirus ont été détectés dans des écoles bruxelloises et wallonnes ces derniers jours. Quelle est la procédure à suivre lorsqu'une école constate un cas de Covid-19? L'élève doit être mis en quarantaine, de même que toutes les personnes qui ont été en contact avec lui. Une procédure qui ne prévoit pas forcément la fermeture de l'école.

Lorsqu'un cas de Covid-19 est avéré dans une école, l'établissement doit immédiatement en avertir son service de Promotion à la Santé. C'est ce service qui se charge alors d'identifier les élèves qui sont entrés en contact avec la personne infectée.

Il y a deux types de contact: d'abord les contacts dit "étroits". "C'est le fait d'avoir été proche de la personne pendant un certain temps. Donc, on dit que c'était d'avoir été à moins d'1m50 pendant plus de quinze minutes", a précisé Laetitia De Crombrugghe, conseillère médicale "Promotion de la Santé à l'Ecole" à l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE), au micro de nos journalistes Halima Moane Sali et Catherine Vanzeveren. Dans ce cas, la classe reste ouverte mais les élèves qui étaient en contact rapprochés avec la personne infectée doivent également être isolés à domicile pendant quatorze jours.

Deuxième cas de figure: les contacts à "bas risque": "C'est le contact éloigné. Ce sont des gens qui ont été en contact mais de façon moins rapprochée. Donc, des personnes qui sont restées à plus d'1m50 ou bien qui se seront rapprochées pendant un certain temps mais inférieur à quinze minutes", a indiqué Laetitia De Crombrugghe.

Les cours dans cette classe restent maintenus et les élèves concernés peuvent continuer à aller à l'école. Mais il leur est recommandé de réduire les autres contacts sociaux en dehors de l'école pendant quatorze jours.

Mais les choses se compliquent lorsque ce sont des enfants de moins de six ans qui sont concernés. L'âge est un facteur déterminant dans la gestion d'une infection. "Pour les enfants de l'âge maternel, environ moins de six ans, on considère que tous les enfants de la classe ont été en contacts rapprochés ou en contacts étroits", a encore expliqué Laetitia De Crombrugghe. Ce qui implique qu'en maternelle, c'est la classe dans son entièreté qui doit être mis en quarantaine.

L'école n'est donc pas tenue de fermer entièrement si un élève est testé positif que ce soit en secondaire en primaire ou en maternelle mais elle peut le faire de sa propre initiative.