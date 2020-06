Fermeture d'écoles pour des cas de Covid-19: le message de l'infectiologue Yves Van Laethem aux parents et professeurs

Plusieurs cas de covid ont été détectés dans des écoles bruxelloises et wallonnes. A chaque fois, la procédure a été respectée et les élèves ont été écartés. Certains établissements scolaires ont fait le choix de fermer durant plusieurs jours. Des enfants qui ont été contaminés en dehors de l'école.

Dans le RTL INFO 19, Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral covid 19 s’est exprimé sur cette situation.

Faut-il ou non s'inquiéter de l'apparition de ces cas de covid à l'école?

"Il ne faut pas s’inquiéter car s’il y a un milieu qui est bien surveillé en Belgique, que les parents et les enseignants regardent, ce sont les enfants. S’ils ont de la température, un peu de diarrhée ou le nez qui coule, on va les tester. On parlera plus facilement d’une école ou d’une classe qui ferme qu’une boulangerie où un ouvrier est par exemple éloigné. On aura une perception médiatique plus importante de choses qui sont normales dans la transmission actuelle. On va continuer à avoir des cas dans les écoles comme ailleurs. Au sein des écoles, cela va probablement plus attirer l’attention que si c’était un indépendant."

Fermer complètement l'école pour ne prendre aucun risque, est-ce nécessaire?

"Je vais faire la comparaison de la grappe de raisin. Si vous avez une grappe dans laquelle il y a quelques grains qui ont un problème, on les enlève et on ne met pas la grappe de raisin directement à la poubelle. On garde la grappe. Il n’y a pas de raison, de fermer l’entièreté de l’école ou de priver la possibilité d’avoir un contact scolaire pendant les rares semaines qu’il reste."