Fête des amoureux: que vont s'offrir les couples à la Saint-Valentin?

Qu’offrirez-vous comme cadeau pour la Saint-Valentin ? Les restaurants et les fleurs ont toujours la cote. Les couple investissent aussi dans des city-trips, comme l’ont constaté Gautier Falque et Guillaume Wills, en reportage pour le RTL INFO 13H.

Le restaurant reste l’incontournable: il représente 35% des transactions pour la Saint-Valentin, un chiffre stable. "Un petit restaurant, ou un dîner chez moi, tout simplement", dit un homme. "On va manger ensemble, ce sera une surprise pour moi", raconte une femme. "Un bon petit souper, et quelques fleurs, et c’est tout", répond un couple.





"Pourquoi pas faire des moments à deux, plutôt que d’offrir des objets"

Un secteur a particulièrement le sourire: celui des voyages, avec 31% des transactions pour cette fête. Cela constitue une augmentation de 38% depuis 2015. "On a un peu les dernières minutes, les personnes qui se décident tardivement et qui se disent, pourquoi pas un city trip. Maintenant, les city trip, c’est vraiment à la mode, il y a beaucoup de possibilités de partir, et pourquoi pas faire des moments à deux, plutôt que d’offrir des objets ou autres", explique Véronique Tournay, responsable d’une agence de voyages.





"Avant, les ventes étaient beaucoup plus importantes le jour de la Saint-Valentin"

Les ventes de biens matériels pour la Saint-Valentin sont effectivement en recul, notamment pour les bijoux, avec -5%. "Avant, les ventes étaient beaucoup plus importantes le jour de la Saint-Valentin, beaucoup plus massives. Les gens venaient, entraient, chaîne, pendentif, hop, c’était courant comme vente. Aujourd'hui, beaucoup moins", explique Harry Van Hove, bijoutier.

Comment expliquer ce phénomène ? Ce vendeur pointe du doigt le budget plus limité. "Un bijou ça demande tout de suite une certaine somme, et les gens n’ont pas nécessairement envie d’investir dans un bijou pour l’instant, le pouvoir d’achat diminue, on le sent".