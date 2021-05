Fête des mères et ouverture des terrasses: "Ça fait du bien au moral"

Ce dimanche, c’est la fête des mères. Peut-être allez-vous les célébrer d’une manière particulière. Si les chocolats et les fleurs ont toujours leur petit succès, la fête en terrasse s’invite cette année parmi les cadeaux.

Cette année pour Michelle, la fête des mères commence en terrasse. Pour débuter cette journée particulière, une petite bière avec son fils et son mari : "La fête des mères pour moi c’est très important. On est vraiment heureux de pouvoir voir l’ambiance qu’il y a sur les marchés et grâce aux terrasses. On a l’impression qu’on revit." "On fête la réouverture des terrasses, ajoute le mari de Michelle. Ainsi que la première fois qu’on peut aller boire un verre avec notre petit chien, choupette. C’est sa première terrasse. Aussi bien qu’à nous depuis neuf mois."

Plusieurs familles sont donné rendez-vous dès le matin à l’extérieur dans le but de profiter des assouplissements sanitaires. "On s’est dit : ‘C’est le moment de reboire un petit verre ensemble. Ça fait du bien, ça change les idées. Ça fait du bien au moral," explique une jeune maman.

Pour manger en terrasse ce midi ou ce soir, c’est en revanche plus compliqué. Il fallait s’y prendre bien à l’avance pour espérer avoir une place.

"Hier, on avait déjà essayé de voir pour certains endroits, mais tout était réservé donc c’est compliqué. On laisse une petite semaine pour essayer d’avoir plus de chance," explique un client. "A la maison, le soir, on va manger à emporter ou on verra s’il y a de la place, mais je ne pense pas. C’est surement full," ajoute une passante.

Coronavirus ou pas, les incontournables sont évidemment au rendez-vous. Ce fleuriste ne désemplit pas depuis ce matin. "C’est l’occasion de dire merci à ma maman, déclare une cliente, les bras chargés de fleurs. L’année 2020 n’a pas été facile. Je n’ai pas pu beaucoup la voir. C’est aussi pour marquer le coup un peu plus en disant que maintenant je vais enfin pouvoir venir la voir beaucoup plus souvent et ça me fait super plaisir."

"On va à La Louvière, on va fêter là, on mange ensemble, complète un autre client, deux bouquets dans les mains. Mes parents sont vaccinés donc on va pouvoir fêter ça ensemble."

Car pour certains le vaccin permet des retrouvailles plus sereines, toutes générations confondues.